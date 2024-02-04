Замглавы МИД России раскрыл Сеулу глаза на виновника эскалации между Кореями Замглавы МИД РФ Руденко назвал США виновником эскалации на Корейском полуострове 4 февраля, 08:44 Обложка © ТАСС / AP / Ahn Young-joon

США своими провокационными действиями создают напряжённость на Корейском полуострове, что угрожает в целом безопасности в Северо-Восточной Азии. Об этом сказал замглавы МИД России Андрей Руденко во время визита в Сеул.

"Источник нынешней эскалации — это в первую очередь агрессивные провокационные действия США, включая военные манёвры, а также строительство военных альянсов откровенно антисеверокорейской или антикитайской, антироссийской направленности", — отметил он.

По его словам, у Москвы подобная эскалация вызывает обеспокоенность, так как Южная Корея находится вблизи российских границ, при том что возникшие риски несут угрозу всей Северо-Восточной Азии. Руденко подчеркнул, что Сеул не согласен с этим пониманием причин эскалации, однако Москва продолжит контакты со страной, несмотря на это.

"Важно держать каналы коммуникации открытыми даже с теми странами, которые мы относим к недружественным", — резюмировал российский чиновник.

Ранее Life.ru писал, что власти Южной Кореи вызвали в МИД страны посла России в Сеуле Георгия Зиновьева из-за заявления официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой. Она отмечала, что причина роста напряжённости на полуострове — "нахрапистая политика США и их союзников".

Авторы Татьяна Миссуми