Девушка выбила мужчине глаз стаканом в ночном клубе в Петербурге

В Санкт-Петербурге девушка выбила мужчине глаз стаканом во время пятничной вечеринки в клубе "Фабрика". Инцидент произошёл накануне ночью. Об этом сообщил телеканал "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

"23-летняя девушка и 43-летний мужчина вместе выпивали, но вдруг поссорились. В ходе конфликта девушка ударила мужчину стаканом по правому глазу", — рассказал источник.

Мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести, ему диагностировали разрушение глазного яблока. По факту случившегося завели уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. По информации источника, пострадавший ранее был судим дважды по статьям, связанными с наркотиками.