"Густые облака и сырой воздух": Москвичей предупредили о снегопаде в воскресенье
Синоптик Тишковец: В Москве 4 февраля ожидается снегопад, ветер и до +2 градусов
В воскресенье, 4 февраля, в Москве ожидается снегопад, низкое атмосферное давление и потепление до плюс двух градусов. Об этом заявил ведущий специалист центра погода "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня синоптическая ситуация обусловится тёплым сектором североатлантического циклона, насыщенного густыми облаками, влажными снегопадами и сырым воздухом с температурным фоном на 5 градусов выше климатической нормы. То есть облачно, временами <...> снег. Температура воздуха в столице ноль — плюс 2, по области минус 2 — плюс 3", — цитирует метеоролога РИА "Новости".
Тишковец добавил, что в воскресенье вечером может быть слабый минус, также ожидается ветер в западной четверти со скоростью порывов 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление будет понемногу нарастать и достигнет отметки в 725 миллиметров ртутного столба, что выходит за рамки нормы по меньшей мере на 20–22 единицы ниже обычного. Это, в свою очередь, плохо отразится на самочувствии людей с метеозависимостью.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра заявил, что в Москве температурные показатели приблизились к мартовским. По его словам, в грядущий понедельник жителям и гостям столицы стоит вновь ожидать оттепель. Однако уже во вторник опять будет гололедица, а столбики термометров покажут до минус семи ночью. А со среды вообще ожидается похолодание.
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