"Выбивали показания": В тюрьме на Украине нашли 2-летнюю девочку и мужчину с тату "орк" на лбу

Люди, находящиеся в украинских тюрьмах за пророссийскую позицию, рассказали в интервью The Guardian об издевательствах, с которыми им пришлось столкнуться во время заключения. В колонии даже оказалась двухлетняя девочка, которая отбывает срок вместе с мамой.

В статье утверждается, что они содержатся в нечеловеческих условиях. Осуждённый на 12 лет рассказал, что во время отбывания наказания он стал жертвой нападения со стороны сокамерников. Они набили у него на лбу слово "орк" (уничижительное слово для российских солдат, используемое на украинцами, — Прим. Life.ru).

По информации журналистов, среди заключённых есть "разные уровни вины". Некоторые из них действительно совершили преступление, но также есть и те, кому пришлось принимать трудные решения. Например, среди осуждённых есть женщина, которая была приговорена к пяти годам тюрьмы за "предоставление материально-технической помощи" во время российского референдума в Херсонской области.

Кроме того, в колонию попала двухлетняя девочка. Срок она отбывает вместе с 30-летней матерью Анютой Голомб, которая оказалась в тюрьме из-за передачи координат ВСУ. Ожидается, что когда девочке исполнится три года, её заберут у мамы. Помимо них, наказание настигло 52-летнего жителя Славянска Валентиан Мороя, который просто сфотографировал склад, где работал, чтобы подтвердить целостность здания своему российскому работодателю. Однако сотрудники СБУ посчитали это передачей информации ВС РФ. а 34-летнего учителя географии и физики Константина Ванина арестовали, когда он пытался уехать к друзьям в Крым. По его словам, вину из него просто "выбили".