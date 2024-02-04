Байден кошмарит союзников из ЕС запретом на экспорт газа, пишут СМИ
FP: Байден сделал подарок Путину и взбесил ЕС, запретив экспорт газа
Решение о запрете экспорта сжиженного природного газа (СПГ), принятое главой США Джо Байденом, стало настоящим подарком для президента РФ Владимира Путина и вызвало ярость в Евросоюзе. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.
"Решение администрации Байдена привело в ярость Республиканскую партию и напугало иностранных союзников, всё более зависящих от американских энергоносителей. <...> Приостановка вызвала ужас во всём мире", — сказано в публикации.
Авторы указывают, что Байден своими действиями вредит глобальной энергетической безопасности и саботирует принятые в помощь Европе меры для снижения зависимости от энергоносителей из России. Это, в свою очередь, играет на руку российскому лидеру. При этом в ЕС и Азии звучат протесты против запрета экспорта СПГ, аргументированные тем, что такая приостановка может поставить крест на попытках найти альтернативные источники энергии.
Ранее о том, что решение Джо Байдена о паузе в процессе согласования новых контрактов на экспорт СПГ является подарком для Российской Федерации, заявил сенатор от штата Техас. По его словам, из-за этой выходки, которая является "примером слабости" главы США, пострадают простые американские граждане, которым не хватает рабочих мест.
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