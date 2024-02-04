Байден кошмарит союзников из ЕС запретом на экспорт газа, пишут СМИ

Решение о запрете экспорта сжиженного природного газа (СПГ), принятое главой США Джо Байденом, стало настоящим подарком для президента РФ Владимира Путина и вызвало ярость в Евросоюзе. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy.

"Решение администрации Байдена привело в ярость Республиканскую партию и напугало иностранных союзников, всё более зависящих от американских энергоносителей. <...> Приостановка вызвала ужас во всём мире", — сказано в публикации.

Авторы указывают, что Байден своими действиями вредит глобальной энергетической безопасности и саботирует принятые в помощь Европе меры для снижения зависимости от энергоносителей из России. Это, в свою очередь, играет на руку российскому лидеру. При этом в ЕС и Азии звучат протесты против запрета экспорта СПГ, аргументированные тем, что такая приостановка может поставить крест на попытках найти альтернативные источники энергии.