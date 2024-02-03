В Норвегии пришли в ужас из-за последствий отказа от российского газа

Евросоюз (ЕС) с 2022 года буквально опустошает мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ), чтобы компенсировать потери после отказа от российского газа. Сложившаяся ситуация плачевно сказывается на состоянии климата и экономике бедных стран. Такое мнение выразил депутат парламента Норвегии Мариус Арион Нильсен.

"Евросоюз высасывает мировой рынок сжиженного природного газа (СПГ), чтобы компенсировать потерю российского трубопроводного газа. Это увеличивает глобальные выбросы CO2 и перекладывает энергетическую проблему с ЕС на более бедные страны мира", — приводит РИА "Новости" слова депутата.

Нильсен написал обращение к министру энергетики Терье Аасланду, оно опубликовано на сайте парламента. Депутат хочет узнать, насколько серьёзно ЕС относится к "негативным последствиям своей политики" в области энергетики, которую Брюссель проводит после начала спецоперации на Украине в 2022 году. Сама Норвегия не является членом Евросоюза, однако последовательно поддерживает большинство решений объединения.