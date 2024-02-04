В Ревде уже двое суток ищут пропавшего 11-летнего мальчика 4 февраля, 11:16 Влад Головач. Обложка © VK / Головач Ксеня

В Ревде Мурманской области 11-летний школьник Влад Головач ушёл из дома и не вернулся, его поиски идут вторые сутки. Первоначально о пропаже мальчика сообщила в соцсети его родственница.

"Пропал ребёнок, 11 лет, пгт Ревда, Головач Влад Русланович. 2.02.2024 года в районе 18:00 ушёл из дома и не вернулся", — написала Ксения Головач.

Пропавший в Ревде 11-летний Влад. Ориентировка © "Лиза алерт"

Ребёнок был одет в серую куртку и чёрную шапку Nike, также на нём были школьные штаны синего цвета и бежевые ботинки. Сейчас к поиску подключились волонтёры из поискового отряда "Лиза алерт". Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении ребёнка, просят сообщать по номерам 02 или 8-800-700-54-52.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 11-летняя девочка разозлилась на младшего брата из-за разлитого супа и чуть не убила его кухонным ножом. Пострадавшего госпитализировали и провели операцию.

Авторы Татьяна Миссуми