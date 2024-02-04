Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Украинский дрон оставил без связи жителей Тёткина под Курском

На Украине захотели отправить к Путину на переговоры Шольца вместо Зеленского

Путин на юбилей Володина наградил его орденом

Вертолёты ВКС РФ накрыли ракетами позиции ВСУ под Красным Лиманом

В Лисичанске из-под завалов разрушенной ВСУ пекарни достали тела 20 погибших

Американский журналист Такер Карлсон впервые прибыл в Москву и сходил в Большой театр

Средства ПВО сбили два украинских дрона в небе над Брянской областью

Главы МИД стран ЕС не смогли договориться о поставках Киеву оружия

Спрятался на чердаке: Стало известно о подвиге российского военного при освобождении села в ЛНР

В Дагестане задержали подозреваемого в убийстве бойца MMA Мутаева

В Ревде уже двое суток ищут пропавшего 11-летнего мальчика

4 февраля, 11:16
Влад Головач. Обложка © VK / Головач Ксеня

Влад Головач. Обложка © VK / Головач Ксеня

В Ревде Мурманской области 11-летний школьник Влад Головач ушёл из дома и не вернулся, его поиски идут вторые сутки. Первоначально о пропаже мальчика сообщила в соцсети его родственница.

"Пропал ребёнок, 11 лет, пгт Ревда, Головач Влад Русланович. 2.02.2024 года в районе 18:00 ушёл из дома и не вернулся", написала Ксения Головач.

Пропавший в Ревде 11-летний Влад. Ориентировка © "Лиза алерт"

Пропавший в Ревде 11-летний Влад. Ориентировка © "Лиза алерт"

Ребёнок был одет в серую куртку и чёрную шапку Nike, также на нём были школьные штаны синего цвета и бежевые ботинки. Сейчас к поиску подключились волонтёры из поискового отряда "Лиза алерт". Всех, кто обладает любой информацией о местонахождении ребёнка, просят сообщать по номерам 02 или 8-800-700-54-52.

Пропавшую 17 лет назад девочку из Канска нашли задушенной в могиле под подвалом
Пропавшую 17 лет назад девочку из Канска нашли задушенной в могиле под подвалом

Ранее сообщалось, что в Подмосковье 11-летняя девочка разозлилась на младшего брата из-за разлитого супа и чуть не убила его кухонным ножом. Пострадавшего госпитализировали и провели операцию.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!