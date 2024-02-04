Почти сотня украинских дронов была уничтожена ПВО за сутки в зоне СВО

Российские системы ПВО за минувшие сутки поразили 97 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Об этом заявили в Министерстве обороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 97 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населённых пунктов Великий Выселок Харьковской области, Голиково, Белогоровка Луганской Народной Республики, Токмак, Новое, Очеретоватое и Чистополье Запорожской области", — указано в публикации.

Также в ведомстве сообщили о том, что за весь период проведения специальной военной операции России на Украине было уничтожено 11 775 БПЛА противника. Помимо того, украинская армия осталась без 568 самолётов, 265 вертолётов, 462 ЗРК, 14 904 танков и другой боевой бронированной техники. Кроме того, ВСУ лишились 1216 боевых машин РСЗО, 7963 артиллерийских орудий и миномётов и 18 230 штук специальной военной автотехники.