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4 февраля, 13:42

Россиянин утонул на Бали, ныряя с маской и трубкой

Detik: Российский турист утонул на Бали во время сноркелинга

На Бали российский турист утонул во время занятия сноркелингом. Он плавал на пляже Биас Тугел с использованием маски и дыхательной трубки.

"Гражданин России утонул сегодня утром на пляже Биас Тугел, деревня Падангбай, район Мангис, Бали. Перед смертью 37-летний турист занимался сноркелингом со своими друзьями", цитирует портал комментарий руководителя пресс-службы местной полиции.

По его данным, погибший россиянин вместе с друзьями отдалились от берега на большое расстояние, чтобы понырять с маской. Через двадцать минут плавания остальные поняли, что упустили мужчину из виду, и начали его искать. К сожалению, через полтора часа его обнаружили уже мёртвым.

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Ранее Лайф сообщал о том, что россиянин утонул у берегов тайского острова-курорта Самуи в Таиланде. 33-летний мужчина вместе с друзьями решил искупаться в море ночью. Он слишком далеко отплыл от берега и не смог вернуться из-за высоких волн.

Обложка ©

Shutterstock

Юрий Лысенко
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