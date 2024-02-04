Россиянин утонул на Бали, ныряя с маской и трубкой

На Бали российский турист утонул во время занятия сноркелингом. Он плавал на пляже Биас Тугел с использованием маски и дыхательной трубки.

"Гражданин России утонул сегодня утром на пляже Биас Тугел, деревня Падангбай, район Мангис, Бали. Перед смертью 37-летний турист занимался сноркелингом со своими друзьями", — цитирует портал комментарий руководителя пресс-службы местной полиции.

По его данным, погибший россиянин вместе с друзьями отдалились от берега на большое расстояние, чтобы понырять с маской. Через двадцать минут плавания остальные поняли, что упустили мужчину из виду, и начали его искать. К сожалению, через полтора часа его обнаружили уже мёртвым.