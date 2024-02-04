Россиянка Диана Шнайдер выиграла турнир в Таиланде, завоевав первый титул WTA

Россиянка Диана Шнайдер одержала победу над китаянкой Чжу Линь во время финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в тайском городе Хуахин. Теперь спортсменка из России вновь вернётся в топ-100 мирового рейтинга.

Игра завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:1 в пользу Шнайдер, при том что Линь числилась действующей победительницей турнира. 19-летняя россиянка лишь второй раз в своей карьере попала в финал турнира WTA, на этот раз удача улыбнулась ей. До победного матча Шнайдер опустилась на 108-ю позицию в мировом рейтинге, сейчас она вновь войдёт в сотню. Спортсменка стала первой россиянкой, одержавшей победу в серии игр турнира WTA.