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Россиянка Диана Шнайдер выиграла турнир в Таиланде, завоевав первый титул WTA

4 февраля, 13:05
Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Диана Шнайдер. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Россиянка Диана Шнайдер одержала победу над китаянкой Чжу Линь во время финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в тайском городе Хуахин. Теперь спортсменка из России вновь вернётся в топ-100 мирового рейтинга.

Игра завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:1 в пользу Шнайдер, при том что Линь числилась действующей победительницей турнира. 19-летняя россиянка лишь второй раз в своей карьере попала в финал турнира WTA, на этот раз удача улыбнулась ей. До победного матча Шнайдер опустилась на 108-ю позицию в мировом рейтинге, сейчас она вновь войдёт в сотню. Спортсменка стала первой россиянкой, одержавшей победу в серии игр турнира WTA.

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Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев сохранил третью позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов после проигрыша в финале Australian Open. Обновлённый список был представлен на сайте организации.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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