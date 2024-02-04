ВС Польши ограничили полёты у границ России и Украины из-за возможной операции военной авиации В Польше предупредили пилотов о планируемых военных действиях 4 февраля, 14:40 В Польше предупредили пилотов о возможных боевых действиях. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Wojsko Polskie

Польша объявила предупреждение для пилотов в восточной части страны по причине возможных боевых действий в целях обеспечения нацбезопасности. Об этом сообщает Польское агентство аэронавигации.

"По просьбе военной стороны Польское агентство аэронавигации публикует Notam N604 / 2024. Он вводит навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства в период с 5 февраля 2024 года 06:00 UTC по 5 мая 2024 года 06:00 UTC", — отмечается в тексте.

Также ведомство публикует карту, согласно которой ограничения на полёты коснутся приграничной с Россией, Белоруссией и Украиной территории. Опасная зона распространяется и на Варшаву.

Информацию подтвердило Оперативное командование Вооружённых сил Польши. Там заявили, что ограничения связаны с "возможной активизацией военной авиации в восточном направлении в ответ на угрожающую ситуацию на восточной границе".

Накануне президент Польши Анджей Дуда усомнился, что Киев способен вернуть контроль над Крымом. А вот за Донецк и Луганск, по его словам, нужно побороться. Высказывание политика подверглось критике со стороны польских законодателей из правящей коалиции.

Авторы Татьяна Миссуми