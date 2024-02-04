Регион

Уведомления отключены

Новости
Катастрофа Ил-76
Расследования
SHOT проверка
Специальная военная операция
Владимир Путин
Спецпроекты
Видео
Происшествия
Авто
Экономика
Наука и технологии
Недвижимость
Криминал
Главное
Последние новости

Жителей Белгорода и Белгородского района экстренно оповестили о ракетной опасности

ВС Польши ограничили полёты у границ России и Украины из-за возможной операции военной авиации

Главы регионов РФ выразили соболезнования близким жертв удара ВСУ по Лисичанску

Учёные назвали число вымерших и заснувших в России языков

Бывшего депутата Госдумы Пономарёва* обвинили в госизмене

Украинский дрон оставил без связи жителей Тёткина под Курском

На Украине захотели отправить к Путину на переговоры Шольца вместо Зеленского

Путин на юбилей Володина наградил его орденом

Уже 28 тел достали из-под завалов разрушенной ВСУ пекарни в Лисичанске

Вертолёты ВКС РФ накрыли ракетами позиции ВСУ под Красным Лиманом

ВС Польши ограничили полёты у границ России и Украины из-за возможной операции военной авиации

В Польше предупредили пилотов о планируемых военных действиях

4 февраля, 14:40
В Польше предупредили пилотов о возможных боевых действиях. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Wojsko Polskie

В Польше предупредили пилотов о возможных боевых действиях. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Wojsko Polskie

Польша объявила предупреждение для пилотов в восточной части страны по причине возможных боевых действий в целях обеспечения нацбезопасности. Об этом сообщает Польское агентство аэронавигации.

"По просьбе военной стороны Польское агентство аэронавигации публикует Notam N604 / 2024. Он вводит навигационное предупреждение для пользователей воздушного пространства в период с 5 февраля 2024 года 06:00 UTC по 5 мая 2024 года 06:00 UTC", отмечается в тексте.

Также ведомство публикует карту, согласно которой ограничения на полёты коснутся приграничной с Россией, Белоруссией и Украиной территории. Опасная зона распространяется и на Варшаву.

Информацию подтвердило Оперативное командование Вооружённых сил Польши. Там заявили, что ограничения связаны с "возможной активизацией военной авиации в восточном направлении в ответ на угрожающую ситуацию на восточной границе".

Польша вновь подняла авиацию из-за "активности" ВС России
Польша вновь подняла авиацию из-за "активности" ВС России

Накануне президент Польши Анджей Дуда усомнился, что Киев способен вернуть контроль над Крымом. А вот за Донецк и Луганск, по его словам, нужно побороться. Высказывание политика подверглось критике со стороны польских законодателей из правящей коалиции.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!