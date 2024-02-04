Жители ЖК в Казани пятый год борются с открывшимся в доме ночным клубом

Жители казанского жилого комплекса "Берег" жалуются на слишком шумных посетителей бара "Смоки пипл". По графику заведение работает до 23:00 по местному времени, однако на деле веселье продолжается до пяти утра, сообщает Mash Iptash.

Массовая драка рядом с клубом "Смоки пипл" в Казани. Видео © T.me / Mash Iptash

Как рассказала жительница Эльмира, заведение мучает местных пятый год, с самого его открытия. Каждый вечер всему ЖК приходится выслушивать крики, доносящиеся от пьяных компаний, а однажды во дворе даже произошла перестрелка. Люди звонят в полицию каждый день, однако особо ничего не меняется, жильцам по-прежнему страшно даже выходить на улицу.

Жительница отметила, что сотрудники бара к потасовкам привыкли, поэтому сами полицию не вызывают. А сейчас правоохранители перестали реагировать на сообщения обычных жильцов. Местные не исключают, что заведение "крышует" кто-то из власти. С июля 2023 года, когда собирали подписи и обращались в прокуратуру, получили больше 20 отписок.