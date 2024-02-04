В Совфеде оценили идею Украины о переговорах Шольца с Путиным
Сенатор Карасин напомнил о готовности России к диалогу после призыва Мельника
Россия всегда была открыта к диалогу по украинскому конфликту, напомнил председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в ответ на слова экс-посла Украины Андрея Мельника, призвавшего канцлера ФРГ Олафа Шольца к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Если это прозвучало в его беседе, например с журналистами, что ж, размышляет человек в этом направлении. Поэтому учтём такое мнение посла Мельника. Как известно, Россия всегда выступает за диалоги, но они запрещены законодательно Зеленским", — сказал Карасин в беседе с "Лентой.ру".
Сенатор отметил, что Москве известна позиция канцлера Шольца по украинскому конфликту, которая, к сожалению, не меняется.
Ранее украинский экс-посол заявил, что канцлер Олаф Шольц должен начать переговоры по Украине с Путиным. Дипломат считает, что мир должен задуматься о том, как найти подход к России.
ТАСС / POOL / Сергей Гунеев