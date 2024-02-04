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4 февраля, 16:32

Нападение ревнивой петербурженки на лишившегося глаза парня попало на камеру

Появилось видео нападения на мужчину, который потерял глаз в баре в Петербурге

Нападение девушки, которая стаканом выбила глаз своему спутнику в ночном клубе в Санкт-Петербурге, попало на видео. Оказалось, пострадал не только мужчина, досталось и девушке, которая подошла к паре на танцполе. Кадры публикует "Mash на Мойке".

Девушка выбила мужчине глаз стаканом в ночном клубе в Петербурге. Видео © T.me / "Mash на Мойке"

Всё произошло, когда 43-летний мужчина и его 23-летняя возлюбленная танцевали в центре зала. На кадрах видно, что к паре подошла случайная блондинка. Ей досталось первой. Ревнивая девушка выплеснула ей в лицо содержимое стакана, после чего с опустошённым сосудом взялась за своего спутника. В итоге пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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Напомним, всё произошло во время пятничной вечеринки в клубе "Фабрика". Врачи Мариинской больницы диагностировали у мужчины разрушение глазного яблока с выпадением внутриглазных оболочек и рваную рану верхнего века. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Обложка ©

T.me / "Mash на Мойке"

Александра Мышляева
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