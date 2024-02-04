Нападение ревнивой петербурженки на лишившегося глаза парня попало на камеру

Нападение девушки, которая стаканом выбила глаз своему спутнику в ночном клубе в Санкт-Петербурге, попало на видео. Оказалось, пострадал не только мужчина, досталось и девушке, которая подошла к паре на танцполе. Кадры публикует "Mash на Мойке".

Девушка выбила мужчине глаз стаканом в ночном клубе в Петербурге. Видео © T.me / "Mash на Мойке"

Всё произошло, когда 43-летний мужчина и его 23-летняя возлюбленная танцевали в центре зала. На кадрах видно, что к паре подошла случайная блондинка. Ей досталось первой. Ревнивая девушка выплеснула ей в лицо содержимое стакана, после чего с опустошённым сосудом взялась за своего спутника. В итоге пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.