Российские силы ПВО пресекли атаку ВСУ в Запорожской области

Вооружённые силы Украины попытались атаковать населённый пункт Розовка Запорожской области, сообщили в оперативных службах региона. Там отметили, что попытку теракта предотвратили системы противовоздушной обороны.

"Ориентировочно в 12:45 система ПВО Вооружённых сил России отразила вражескую атаку на Розовку в Куйбышевском районе", — говорится в сообщении. При этом информация о жертвах и разрушениях не поступала.