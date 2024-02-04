Российские силы ПВО пресекли атаку ВСУ в Запорожской области
Вооружённые силы Украины попытались атаковать населённый пункт Розовка Запорожской области, сообщили в оперативных службах региона. Там отметили, что попытку теракта предотвратили системы противовоздушной обороны.
"Ориентировочно в 12:45 система ПВО Вооружённых сил России отразила вражескую атаку на Розовку в Куйбышевском районе", — говорится в сообщении. При этом информация о жертвах и разрушениях не поступала.
А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали село Демидовка Белгородской области. В результате обстрела были повреждены частный дом, два автомобиля и труба газопровода. В настоящее время оперативные службы устраняют последствия удара.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ