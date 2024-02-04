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4 февраля, 16:46

Российские силы ПВО пресекли атаку ВСУ в Запорожской области

Вооружённые силы Украины попытались атаковать населённый пункт Розовка Запорожской области, сообщили в оперативных службах региона. Там отметили, что попытку теракта предотвратили системы противовоздушной обороны.

"Ориентировочно в 12:45 система ПВО Вооружённых сил России отразила вражескую атаку на Розовку в Куйбышевском районе", — говорится в сообщении. При этом информация о жертвах и разрушениях не поступала.

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А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ атаковали село Демидовка Белгородской области. В результате обстрела были повреждены частный дом, два автомобиля и труба газопровода. В настоящее время оперативные службы устраняют последствия удара.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Александра Мышляева
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