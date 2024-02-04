"Старушка-шпионка" в эпатажных головных уборах пять лет терроризирует многоэтажку в Уфе

А Уфе "старушка-шпионка" в эпатажных головных уборах и тёмных очках терроризирует весь дом. Уже пять лет 80-летняя Лима Нагимовна маскируется под разными образами, делая пакости соседям. Пенсионерка уверена, что в очках и кандибобере её никто не узнаёт, поэтому можно метать бутылки в подъезде и обзывать соседей.

"Старушка-шпионка" в эпатажных головных уборах и тёмных очках пять лет терроризирует многоэтажку в Уфе. Видео © T.me / SHOT

Жильцы рассказали, что она периодически устраивает потопы, обмазывает фекалиями двери соседей, а также даёт им обидные прозвища. При этом жителей, которые с ней не общаются, пенсионерка при встрече называет "толстомордыми" и "толстозадыми". Бабушку хотели принудительно отправить на лечение, но врачи признали её дееспособной. Как бороться с дерзкой Лимой Нагимовной, местные не знают. Иногда к пенсионерке приезжает дочь, однако никаких мер она не принимает.