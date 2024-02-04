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ФСБ: Пономарёв* принимает участие в деятельности легиона "Свобода России"**

4 февраля, 17:12
Илья Пономарёв*. Обложка © Wikipedia.org

Илья Пономарёв*. Обложка © Wikipedia.org

В ФСБ России подтвердили информацию о возбуждении уголовных дел в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В отношении Пономарёва И.В.* возбуждены и соединены в одном производстве уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)", говорится на официальном сайте российской спецслужбы.

По данным ФСБ, он также обвиняется в призывах к терроризму и к действиям против безопасности России. Сейчас следствие продолжает устанавливать всех пособников Пономарёва*, которые также будут привлечены к ответственности. Кроме того, уточняется, что бывший депутат фигурирует как участник террористического легиона "Свобода России"**.

"Члены данной организации помимо ведения боевых действий против России на стороне Вооружённых сил Украины вербуют через интернет-ресурсы российских граждан для совершения на территории нашей страны преступлений экстремистской и террористической направленности", — говорится в заявлении ФСБ.

Кроме того, стало известно, что в 2022 году он был на "Азовстали" и убеждал бойцов нацбатальона "Азов"** не уходить из Мариуполя, призывая украинских бойцов отстаивать город силами ВСУ.

Беглый экс-депутат Госдумы Пономарёв* избежал наказания за ДТП в Киеве
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Ранее в СМИ прошла информация, что ФСБ возбудила несколько уголовных дел против экс-депутата Госудумы Ильи Пономарёва*. Бывший политик подозревается в госизмене и участии в террористической организации.

* Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

** Запрещённые в России террористические организации.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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