ФСБ: Пономарёв* принимает участие в деятельности легиона "Свобода России"** 4 февраля, 17:12 Илья Пономарёв*. Обложка © Wikipedia.org

В ФСБ России подтвердили информацию о возбуждении уголовных дел в отношении экс-депутата Госдумы Ильи Пономарёва*. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В отношении Пономарёва И.В.* возбуждены и соединены в одном производстве уголовные дела по ст. 275 (государственная измена в форме перехода на сторону противника), ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической)", — говорится на официальном сайте российской спецслужбы.

По данным ФСБ, он также обвиняется в призывах к терроризму и к действиям против безопасности России. Сейчас следствие продолжает устанавливать всех пособников Пономарёва*, которые также будут привлечены к ответственности. Кроме того, уточняется, что бывший депутат фигурирует как участник террористического легиона "Свобода России"**.

"Члены данной организации помимо ведения боевых действий против России на стороне Вооружённых сил Украины вербуют через интернет-ресурсы российских граждан для совершения на территории нашей страны преступлений экстремистской и террористической направленности", — говорится в заявлении ФСБ.

Кроме того, стало известно, что в 2022 году он был на "Азовстали" и убеждал бойцов нацбатальона "Азов"** не уходить из Мариуполя, призывая украинских бойцов отстаивать город силами ВСУ.

Ранее в СМИ прошла информация, что ФСБ возбудила несколько уголовных дел против экс-депутата Госудумы Ильи Пономарёва*. Бывший политик подозревается в госизмене и участии в террористической организации.

* Включён в реестр иностранных агентов, а также в перечень организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. ** Запрещённые в России террористические организации.

Авторы Татьяна Миссуми