"Управляют профессионалы": На Западе сделали шокирующее признание об Армии России
Британский аналитик Меркурис: ВС России в зоне СВО управляют профессионалы
Российские войска в зоне СВО находятся под управлением опытных и образованных профессионалов, заявил британский эксперт Александр Меркурис. Также он отметил, что очень сложно наперёд предположить, какие шаги российское командование предпримет в дальнейшем.
"Единственное, что мы можем точно сказать о её армии, так это то, что ей управляют профессионалы. Там находятся люди, которые изучали военное дело", — заявил аналитик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.
Меркурис указал, что российское командование предпочитает не рисковать, поэтому от него не стоит ожидать ошибок. Вместе с тем он указал, что Вооружённые силы России на данный момент активно препятствуют ВСУ, не давая им восстановиться и перегруппироваться.
А ранее Лайф писал о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный признал неспособность Киева укомплектовать ВСУ. По мнению украинского военачальника, Незалежная не может усилить свои войска без "непопулярных" мер. По его словам, украинцам не позволяют преуспеть на поле боя такие факторы, как несовершенство действующего законодательства и частичная монополизация в военно-промышленном комплексе.
ТАСС / Александр Полегенько