"Управляют профессионалы": На Западе сделали шокирующее признание об Армии России

Российские войска в зоне СВО находятся под управлением опытных и образованных профессионалов, заявил британский эксперт Александр Меркурис. Также он отметил, что очень сложно наперёд предположить, какие шаги российское командование предпримет в дальнейшем.

"Единственное, что мы можем точно сказать о её армии, так это то, что ей управляют профессионалы. Там находятся люди, которые изучали военное дело", — заявил аналитик в интервью YouTube-каналу Danny Haiphong.

Меркурис указал, что российское командование предпочитает не рисковать, поэтому от него не стоит ожидать ошибок. Вместе с тем он указал, что Вооружённые силы России на данный момент активно препятствуют ВСУ, не давая им восстановиться и перегруппироваться.