В Петербурге 6-летний мальчик съел комнатное растение и попал в больницу

В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик попал в больницу с острым отравлением, решив отведать комнатное растение. Об этом сообщает "Фонтанка".

Всё произошло вечером 3 февраля в квартире в Петроградском районе. Ребёнок съел несколько стебельков ядовитой диффенбахии, после чего его состояние резко ухудшилось. В итоге мальчика госпитализировали. В больнице врачи диагностировали острое отравление и в состоянии средней степени тяжести перевели ребёнка в хирургическое отделение.