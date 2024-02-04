В Петербурге 6-летний мальчик съел комнатное растение и попал в больницу
В Санкт-Петербурге шестилетний мальчик попал в больницу с острым отравлением, решив отведать комнатное растение. Об этом сообщает "Фонтанка".
Всё произошло вечером 3 февраля в квартире в Петроградском районе. Ребёнок съел несколько стебельков ядовитой диффенбахии, после чего его состояние резко ухудшилось. В итоге мальчика госпитализировали. В больнице врачи диагностировали острое отравление и в состоянии средней степени тяжести перевели ребёнка в хирургическое отделение.
Ранее в Иркутске 11 человек были госпитализированы с пищевым отравлением. Девять взрослых и двое детей наелись шаурмы в одном из местных пунктов общественного питания, после чего почувствовали себя плохо. Сейчас местный общепит проверяют специалисты.
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