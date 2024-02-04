Буксир помог сойти с мели 294-метровому сухогрузу в порту Петербурга
Буксир, помогающий сухогрузу сойти с мели. Обложка © T.me / Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры
294-метровый контейнеровоз под панамским флагом сел на мель в петербургском порту Бронка. Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, судно отбуксировали спустя почти 40 часов.
Грузовой корабль Flying Fish 1 ("Летучая рыба") из Панамы приближался к причалу, однако после поворота его кормовая часть остановилась. Это произошло 2 февраля. Помог выбраться из плена сухогрузу буксир, который снял судно с мели 4-го числа. Далее оно проследовало в порт, где с него должны выгрузить более 2300 контейнеров.
Севший на мель в порту Бронка сухогруз отбуксировали в порт. Видео © T.me / Северо-Западная транспортная прокуратура
А ранее Life.ru рассказывал, как нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии парализовал движение в проливе Босфор. Турецкая береговая охрана подтвердила, что 250-метровый корабль будет отбуксирован в безопасное место. Он застрял в центральной части полосы движения в направлении с севера на юг.