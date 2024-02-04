Буксир помог сойти с мели 294-метровому сухогрузу в порту Петербурга

294-метровый контейнеровоз под панамским флагом сел на мель в петербургском порту Бронка. Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, судно отбуксировали спустя почти 40 часов.

Грузовой корабль Flying Fish 1 ("Летучая рыба") из Панамы приближался к причалу, однако после поворота его кормовая часть остановилась. Это произошло 2 февраля. Помог выбраться из плена сухогрузу буксир, который снял судно с мели 4-го числа. Далее оно проследовало в порт, где с него должны выгрузить более 2300 контейнеров.

Севший на мель в порту Бронка сухогруз отбуксировали в порт. Видео © T.me / Северо-Западная транспортная прокуратура