Регион

Уведомления отключены

4 февраля, 19:21

Буксир помог сойти с мели 294-метровому сухогрузу в порту Петербурга

Буксир, помогающий сухогрузу сойти с мели. Обложка © T.me / Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

Буксир, помогающий сухогрузу сойти с мели. Обложка © T.me / Официальный канал Северо-Западной транспортной прокуратуры

294-метровый контейнеровоз под панамским флагом сел на мель в петербургском порту Бронка. Как сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура, судно отбуксировали спустя почти 40 часов.

Грузовой корабль Flying Fish 1 ("Летучая рыба") из Панамы приближался к причалу, однако после поворота его кормовая часть остановилась. Это произошло 2 февраля. Помог выбраться из плена сухогрузу буксир, который снял судно с мели 4-го числа. Далее оно проследовало в порт, где с него должны выгрузить более 2300 контейнеров.

Севший на мель в порту Бронка сухогруз отбуксировали в порт. Видео © T.me / Северо-Западная транспортная прокуратура

Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза
Транзит судов через Босфор приостановили из-за поломки сухогруза

А ранее Life.ru рассказывал, как нефтеналивной танкер Peria под флагом Либерии парализовал движение в проливе Босфор. Турецкая береговая охрана подтвердила, что 250-метровый корабль будет отбуксирован в безопасное место. Он застрял в центральной части полосы движения в направлении с севера на юг.

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров