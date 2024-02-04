Лондонский "Арсенал" обыграл "Ливерпуль" в домашнем матче со счётом 3:1

"Арсенал" одержал победу над "Ливерпулем" со счётом 3:1 в рамках 23-го тура Английской премьер-лиги по футболу. Встреча прошла на домашнем стадионе лондонской команды "Эмирейтс".

В составе лондонцев по голу на свой счёт записали Букайо Сака (14-я минута матча), Габриэл Мартинелли (67) и Леандро Троссард (90+2). На третьей добавленной минуте в первой половине игры мяч в свои ворота забил центральный защитник "Арсенала" Габриэл Магальяйнс. На 88-й минуте матча после второй жёлтой карточки поле покинул защитник Ибраима Конате, выступающий за "Ливерпуль".

В нынешнем сезоне команды провели уже третий матч. 23 декабря 2023 года игра, прошедшая в Ливерпуле на стадионе "Энфилд", завершилась вничью (1:1). 7 января подопечные Юргена Клоппа на выезде обыграли "Арсенал" со счётом 2:0 в матче третьего раунда Кубка Англии.