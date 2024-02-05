Спецназ Белоруссии усилил охрану южной границы с Украиной

Бойцы Сил специальных операций ВС Белоруссии были задействованы для усиления участка границы на юге республики. Об этом заявил заместитель командира бригады ССО Вадим Бобилевич.

"В настоящее время наша бригада выполняет задачи по усилению одного из участков государственной границы — на Южном направлении", — рассказал в эфире телеканала СТВ гвардии полковник, не уточнив причин передислокации.

По словам Бобилевича, спецназовцы имеют в своём арсенале всё необходимое вооружение и технику. Воины пребывают в крепком расположении духа и готовы к выполнению любых задач, заключил он.