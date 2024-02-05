В Гонконге разочаровались из-за необщительного Месси

Поведение нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси, не пожелавшего взаимодействовать с гонконгскими игроками за пределами поля, разочаровало некоторых представителей клуба "Гонконг XI", пишет South China Morning Post.

Аргентинский футболист отказывался от просьб сфотографироваться и был необщительным, в отличие от товарищей по команде.

Кроме того, Правительство Гонконга потребовало от организаторов товарищеского матча объяснить, почему Месси не вышел на поле. Комитет по крупным спортивным мероприятиям может сократить сумму финансирования из-за произошедшего.