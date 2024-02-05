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5 февраля, 02:29

В Гонконге разочаровались из-за необщительного Месси

Поведение нападающего "Интер Майами" Лионеля Месси, не пожелавшего взаимодействовать с гонконгскими игроками за пределами поля, разочаровало некоторых представителей клуба "Гонконг XI", пишет South China Morning Post.

Аргентинский футболист отказывался от просьб сфотографироваться и был необщительным, в отличие от товарищей по команде.

Кроме того, Правительство Гонконга потребовало от организаторов товарищеского матча объяснить, почему Месси не вышел на поле. Комитет по крупным спортивным мероприятиям может сократить сумму финансирования из-за произошедшего.

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Подписанный на салфетке первый контракт Месси с "Барселоной" будет выставлен на аукцион

Напомним, 4 февраля сборная звёзд Гонконга проиграла "Интер Майами" со счётом 1:4. Месси всю игру провёл в запасе из-за растяжения подколенного сухожилия. Матч посетило около 38 тысяч человек, многие из них остались разочарованы отсутствием аргентинца, скандируя с трибун "Мы хотим Месси" и "Верните деньги".

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X / Inter Miami CF

Артур Лапсаков
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