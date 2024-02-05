Два ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Якутии
Сгоревший частный дом в якутском селе. Обложка © t.me / МЧС России
Частный дом загорелся в якутском селе Верхневилюйск в ночь на понедельник. На момент пожара внутри находились бабушка и три её внука. Выжить удалось лишь пенсионерке и шестимесячному младенцу, сообщили в региональном управлении МЧС.
"К месту вызова оперативно прибыли подразделения республиканской пожарной охраны, на момент прибытия первого подразделения дом горел открытым огнём. В результате пожара огнём повреждён частный дом на площади 56 квадратных метров. Погибли двое детей", — уточнили в ведомстве, добавив, что малышам было три и шесть лет.
Трагедией заинтересовалась районная прокуратура. Организована проверка, которая позволит установить все детали произошедшего.
Неделей ранее страшный пожар унёс жизни целой семьи с малолетним ребёнком под Самарой. Возгорание могло произойти из-за неисправного обогревателя.