Два ребёнка погибли при пожаре в частном доме в Якутии

Частный дом загорелся в якутском селе Верхневилюйск в ночь на понедельник. На момент пожара внутри находились бабушка и три её внука. Выжить удалось лишь пенсионерке и шестимесячному младенцу, сообщили в региональном управлении МЧС.

"К месту вызова оперативно прибыли подразделения республиканской пожарной охраны, на момент прибытия первого подразделения дом горел открытым огнём. В результате пожара огнём повреждён частный дом на площади 56 квадратных метров. Погибли двое детей", — уточнили в ведомстве, добавив, что малышам было три и шесть лет.