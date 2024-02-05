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5 февраля, 05:28

Посол раскрыл страны-саботажники, помешавшие избранию России в исполнительный совет ОЗХО

Посол Тарабрин заявил, что в ОЗХО не идёт речи об изоляции России

Посол РФ в Гааге и постоянный представитель при ОЗХО Владимир Тарабрин прокомментировал 28-ю сессию Конференции государств – участников Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), где по результатам голосования Россия не получила места в исполнительном совете ОЗХО на 2024 год. По мнению дипломата, данное решение не является признаком изоляции Москвы.

"Следует отметить, что, несмотря на активное противодействие нашему переизбранию со стороны США, Великобритании, Франции и других членов евро-атлантического сообщества, России удалось набрать 65 голосов (половина из участвующих в волеизъявлении), что чётко продемонстрировало, что ни о какой изоляции России речи не идёт", — объяснил Тарабрин в беседе с РИА "Новости".

Посол назвал задачами России в ОЗХО отстаивание своих политических, экономических, научно-технических интересов, поддержку союзников, недопущение и по возможности нивелирование усилий Коллективного Запада по превращению организации в инструмент давления на неугодных. Также, по его оценке, Москва должна и дальше прилагать усилия, направленные на то, чтобы повестка дня ОЗХО состояла исключительно из профильных вопросов. Он подчеркнул намерение РФ продолжить добиваться равного доступа всех государств – участников КЗХО к возможностям "мирной химии".

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Ранее Тарабрин заявил, что заявления зарубежных политиков о якобы "намерении" России атаковать государства НАТО сейчас или по завершении украинского конфликта не соответствуют действительности. Он считает целью таких вбросов распространить среди жителей зарубежных государств антироссийскую паранойю.

Обложка ©

Flickr / Roel Wijnants

Андрей Бражников
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