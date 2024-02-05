Путин поручил расширить возможности поступления женщин в Академию ФСБ

"ФСБ России рассмотреть вопрос о расширении перечня специальностей и направлений подготовки, по которым проводится приём лиц женского пола на обучение в федеральное государственное казённое образовательное учреждение высшего образования "Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации" по образовательным программам высшего образования, в том числе в сфере информационной безопасности", — говорится в перечне поручений.

Соответствующее обращение к президенту РФ Владимиру Путину прозвучало во время встречи с победителями и наставниками чемпионата профессионального мастерства. Диана Синянская и Ксения Хренова поделились с главой государства своим желанием учиться в Академии ФСБ на кафедре информационных технологий, но вот набор девушек туда не ведётся. В ответ Путин заявил, что девушки — это "огромный резерв России", и пошутил, что теперь у обратившихся к нему "большие связи".