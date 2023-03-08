Получившая орден Мужества журналистка Луговская: Увидела в глазах Путина гордость за женщин
16-летняя журналистка телерадиокомпании "Таврия" Влада Луговская, получившая сегодня в Кремле от президента России Владимира Путина орден Мужества, рассказала Лайфу, что установила с лидером страны "зрительный контакт" во время личной беседы и увидела во взгляде гордость за женщин.
Журналистка Влада Луговская — о личной беседе с Путиным в Кремле. Видео © LIFE
"Я смотрела ему в глаза, у нас был зрительный контакт. Я увидела гордость за тех женщин, которые были в зале... и благодарность определённую за то, что мы делаем", — сказала Луговская.
В свою очередь, продолжила девушка, женщины тоже выразили Путину благодарность за то, что он сделал для них, за возможность присутствовать сегодня в Кремле. Во время личной беседы за бокалом шампанского, отметила журналистка, она выразила свою признательность по поводу детей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. По её словам, у ребятишек теперь есть возможность улучшить свою жизнь и быть счастливыми, не видеть войны и обстрелов.
Напомним, 21 октября 2022 года ВСУ выпустили по гражданской переправе в Херсоне 12 ракет, из них 11 удалось сбить системами ПВО. При атаке погибло четыре человека, из них двое были журналистами телерадиокомпании "Таврия". Пострадало 13 человек, включая Владу Луговскую, получившую осколок от снаряда ВСУ в грудь. СК РФ возбудил уголовное дело.
LIFE