Получившая орден Мужества журналистка Луговская: Увидела в глазах Путина гордость за женщин

16-летняя журналистка телерадиокомпании "Таврия" Влада Луговская, получившая сегодня в Кремле от президента России Владимира Путина орден Мужества, рассказала Лайфу, что установила с лидером страны "зрительный контакт" во время личной беседы и увидела во взгляде гордость за женщин.

"Я смотрела ему в глаза, у нас был зрительный контакт. Я увидела гордость за тех женщин, которые были в зале... и благодарность определённую за то, что мы делаем", — сказала Луговская.

В свою очередь, продолжила девушка, женщины тоже выразили Путину благодарность за то, что он сделал для них, за возможность присутствовать сегодня в Кремле. Во время личной беседы за бокалом шампанского, отметила журналистка, она выразила свою признательность по поводу детей Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. По её словам, у ребятишек теперь есть возможность улучшить свою жизнь и быть счастливыми, не видеть войны и обстрелов.