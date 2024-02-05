В ЕС провалили слежку за послами России и вздумали "запирать" их в стране пребывания Politico: В ЕС призвали ограничить перемещение дипломатов РФ страной пребывания 5 февраля, 07:49 ЕС хочет ограничить передвижения дипломатов РФ в Шенгенской зоне. Обложка © Shutterstock

Евросоюз рассматривает возможность ограничить передвижения дипломатов из России исключительно страной, где они аккредитованы. Такая мера предлагается в рамках 13-го санкционного пакета. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

"Другая идея... заключается в ограничении перемещения российских дипломатов страной, в которой они аккредитованы, а не всей Шенгенской зоной", — отмечается в публикации.

По данным издания, инициатором стала Чехия, которая не первый раз предлагает подобные ограничения. Однако вызывает вопросы реализация данной идеи, ведь отследить перемещения внутри Шенгенской зоны очень проблематично, резюмируется в статье.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что у европейских политиков есть методичка, в которой содержатся правила поведения с российскими дипломатами. Там советуется "избегать двусторонних контактов с представителями России и посещения любых мероприятий, организованных российской стороной", в том числе это касается Дня Победы — 9 мая, Дня дипломата —10 февраля, Дня России — 12 июня. Также документ запрещает приглашать россиян на торжественные приёмы под эгидой Евросоюза.

Авторы Татьяна Миссуми