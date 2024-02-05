Буйный курильщик вывихнул плечо полицейскому во Внуково Пассажир вывихнул плечо полицейскому во Внуково 5 февраля, 07:46 Аэропорт Внуково. Обложка © Mikhail Starodubov / Shutterstock.com

Во Внуково задержали буйного пассажира за то, что он курил у стойки регистрации и материл сотрудников аэропорта. Пытаясь сбежать от медосвидетельствования, мужчина вывихнул плечо полицейскому, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне ночью 46-летний житель города Жукова Калужской области перебрал с алкоголем, ожидая свой рейс, подошёл к стойке регистрации и закурил сигарету. Сотрудников аэропорта, которые требовали прекратить беспредел, он крыл отборным матом. С прибывшими полицейскими он тоже стал ругаться и вести себя ещё более агрессивно. Те заковали его в наручники и повели в отдел составлять административки за курение и мелкое хулиганство.

Уже в отделе пассажир согласился пройти медосвидетельствование, но, как только с него сняли наручники, схватил протоколы и стал их рвать, а также набросился на сержанта, повалил его на пол и пытался избить.

В итоге полицейский был госпитализирован с вывихом плеча, а буйный пассажир снова закован в наручники. На него завели два административных дела. Уголовка за нападение на сотрудника пока не возбуждалась.

А ранее в московском аэропорту Шереметьево задержан пассажир с боевой гранатой. Мужчина, летевший в Оренбург, пытался пронести Ф-1 в самолёт.

Авторы Александра Вишнякова