Учёный опроверг одно из "волшебных" свойств пищевой соды Химик Дорохов: Чистка чайника от накипи с помощью соды малоэффективна 5 февраля, 08:17 Чистка чайника от накипи с помощью соды малоэффективна. Обложка © Shutterstock

Накипь со временем появляется практически в каждом чайнике. Она образуется из-за растворённых в воде солей — соединений кальция и магния. При кипячении гидрокарбонаты кальция и магния переходят в нерастворимые карбонаты и отлагаются на стенках. У хозяек есть масса лайфхаков, которые должны бороться с накипью. Многие рекомендуют использовать пищевую соду. Однако с точки зрения химии такой приём малоэффективен. Почему, Лайфу объяснил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Накипь хорошо растворяется кислотами. А сода создаёт не кислотную, а щелочную среду, потому накипь эффективно она удалять не будет. Андрей Дорохов Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

Дорохов также поставил под сомнение ещё один популярный способ избавления от накипи — с помощью сладких газированных напитков. В их составе содержится ортофосфорная кислота, но её содержание в газировке крайне мало, поэтому если в чайнике большое количество накипи, то большая часть налёта так и останется.

Использовать для этих целей уксус также не рекомендуется: если его налить слишком много или передержать, то он может начать растворять внутреннее металлическое покрытие чайника.

Оптимальными средствами являются лимонная кислота или специальные смеси, в состав которых также входят натуральные кислоты: молочная или лимонная, советует собеседник Лайфа.

Кстати, соду не стоит использовать и как лекарство от изжоги. В этом случае облегчение может быстро смениться новыми приступами, а вдобавок могут появиться заболевания ЖКТ, в частности, гастрит и язва желудка.

Авторы Андрей Горяничев