Учёный опроверг одно из "волшебных" свойств пищевой соды

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Химик Дорохов: Чистка чайника от накипи с помощью соды малоэффективна

5 февраля, 08:17
Чистка чайника от накипи с помощью соды малоэффективна. Обложка © Shutterstock

Чистка чайника от накипи с помощью соды малоэффективна. Обложка © Shutterstock

Накипь со временем появляется практически в каждом чайнике. Она образуется из-за растворённых в воде солей — соединений кальция и магния. При кипячении гидрокарбонаты кальция и магния переходят в нерастворимые карбонаты и отлагаются на стенках. У хозяек есть масса лайфхаков, которые должны бороться с накипью. Многие рекомендуют использовать пищевую соду. Однако с точки зрения химии такой приём малоэффективен. Почему, Лайфу объяснил доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Накипь хорошо растворяется кислотами. А сода создаёт не кислотную, а щелочную среду, потому накипь эффективно она удалять не будет.

Андрей Дорохов

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА

Накипь хорошо растворяется кислотами. А сода создаёт не кислотную, а щелочную среду, потому накипь эффективно она удалять не будет.
Накипь хорошо растворяется кислотами. А сода создаёт не кислотную, а щелочную среду, потому накипь эффективно она удалять не будет.

Дорохов также поставил под сомнение ещё один популярный способ избавления от накипи — с помощью сладких газированных напитков. В их составе содержится ортофосфорная кислота, но её содержание в газировке крайне мало, поэтому если в чайнике большое количество накипи, то большая часть налёта так и останется.

Использовать для этих целей уксус также не рекомендуется: если его налить слишком много или передержать, то он может начать растворять внутреннее металлическое покрытие чайника.

Оптимальными средствами являются лимонная кислота или специальные смеси, в состав которых также входят натуральные кислоты: молочная или лимонная, советует собеседник Лайфа.

Названо "супергеройское" средство, которое справится с любыми задачами в стирке
Названо "супергеройское" средство, которое справится с любыми задачами в стирке

Кстати, соду не стоит использовать и как лекарство от изжоги. В этом случае облегчение может быстро смениться новыми приступами, а вдобавок могут появиться заболевания ЖКТ, в частности, гастрит и язва желудка.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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