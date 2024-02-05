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5 февраля, 08:24

Алмазы помогли учёным изобрести революционное квантовое устройство

Nature Photonics: Учёные из США создали волновод для работы квантового интернета

Учёные из США, похоже, совершили прорыв в квантовом интернете будущего. Фото © Michael Dziedzic / Unsplash

Учёные из США, похоже, совершили прорыв в квантовом интернете будущего. Фото © Michael Dziedzic / Unsplash

Учёные Массачусетского технологического института и Кембриджского университета объединили усилия, чтобы создать революционное квантовое устройство, способное обеспечить быстрый и эффективный поток информации. Результатами совместных разработок они поделились с журналом Nature Photonics.

Технология основана на работе нанофотонного волновода, который позволяет максимально устранить декогеренцию — процесс, когда квантовые свойства системы теряются из-за воздействия окружающей среды. Для создания такого волновода учёные использовали неожиданный материал — алмаз. Исследования последних лет доказывают, что квантовый алмаз может стать сердцем квантовой связи и компьютеров будущего. В 2023 году австрийские физики разработали методику, позволяющую накачивать энергией структурные дефекты алмазов и заставлять их одновременно испускать её в виде частиц света. А в данном случае алмазный волновод с заменёнными атомами олова показал способность взаимодействовать с несущими информацию фотонами при прохождении через оптоволокно.

Изобретение успешно регистрировало до пяти последовательно проходящих фотонов, тем самым открыв новые возможности в создании масштабных квантовых сетей.

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А ранее Life.ru рассказывал, как мощный суперкомпьютер составил четыре тысячи сценариев климатической катастрофы, которая до 2100 года может грозить 15 регионам Земли. 70% сценариев заключали вывод о том, что отметка глобального потепления в полтора градуса Цельсия превысит норму. Эта цифра будет безопасным рубежом, но после его перехода последствия глобального потепления станут уже необратимыми.

Марина Калегина
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