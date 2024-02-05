Алмазы помогли учёным изобрести революционное квантовое устройство
Nature Photonics: Учёные из США создали волновод для работы квантового интернета
Учёные из США, похоже, совершили прорыв в квантовом интернете будущего. Фото © Michael Dziedzic / Unsplash
Учёные Массачусетского технологического института и Кембриджского университета объединили усилия, чтобы создать революционное квантовое устройство, способное обеспечить быстрый и эффективный поток информации. Результатами совместных разработок они поделились с журналом Nature Photonics.
Технология основана на работе нанофотонного волновода, который позволяет максимально устранить декогеренцию — процесс, когда квантовые свойства системы теряются из-за воздействия окружающей среды. Для создания такого волновода учёные использовали неожиданный материал — алмаз. Исследования последних лет доказывают, что квантовый алмаз может стать сердцем квантовой связи и компьютеров будущего. В 2023 году австрийские физики разработали методику, позволяющую накачивать энергией структурные дефекты алмазов и заставлять их одновременно испускать её в виде частиц света. А в данном случае алмазный волновод с заменёнными атомами олова показал способность взаимодействовать с несущими информацию фотонами при прохождении через оптоволокно.
Изобретение успешно регистрировало до пяти последовательно проходящих фотонов, тем самым открыв новые возможности в создании масштабных квантовых сетей.
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