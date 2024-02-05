У советской поэтессы и певицы Галины Бесединой нашли поражение сосудов мозга

Народной артистке РФ Галине Бесединой вызвали скорую в её квартиру в Москве. По сведениям Mash, сегодня, 5 февраля, утром у советской поэтессы и певицы резко подскочило давление.

Приехавшим на место медикам артистка пожаловалась на головокружение. Те оказали ей первую помощь. У поэтессы выявили поражение сосудов головного мозга. Госпитализировать пациентку не стали, такое решение могут принять в случае повторного приступа.