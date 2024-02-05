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5 февраля, 08:28

У советской поэтессы и певицы Галины Бесединой нашли поражение сосудов мозга

Народной артистке РФ Галине Бесединой вызвали скорую в Москве

Галина Беседина. Обложка © ТАСС / Виталий Белоусов

Галина Беседина. Обложка © ТАСС / Виталий Белоусов

Народной артистке РФ Галине Бесединой вызвали скорую в её квартиру в Москве. По сведениям Mash, сегодня, 5 февраля, утром у советской поэтессы и певицы резко подскочило давление.

Приехавшим на место медикам артистка пожаловалась на головокружение. Те оказали ей первую помощь. У поэтессы выявили поражение сосудов головного мозга. Госпитализировать пациентку не стали, такое решение могут принять в случае повторного приступа.

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Андрей Бражников
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