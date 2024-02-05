Минтранс разъяснил, кто ответит за ДТП с беспилотными авто

Минтранс РФ доработал проект закона о высокоавтоматизированных транспортных средствах (ВАТС) и представил его на встрече рабочей группы "Безопасность дорожного движения". В новой версии документа указано, на кого будет возложена ответственность в случае ДТП с беспилотными автомобилями, которым уже в 2025 году планируют разрешить передвигаться по российским дорогам без человека в салоне. С законопроектом ознакомился "Коммерсант".

В большинстве дорожных происшествий ответчиком предлагают считать владельцев беспилотного автомобиля. У него, в свою очередь, будет возможность сослаться на вину производителя техники, контролирующего её диспетчера или обеспечивающего техническое обслуживание дилера. Кроме того, дорожные аварии с такими транспортными средствами нельзя будет оформлять в отсутствие сотрудника ГИБДД, а страховым службам разрешат запрашивать у владельца машина-беспилотника данные из "чёрных ящиков", сообщает газета.

Беспилотные легковушки тестируют на российских дорогах с 2018 года, пока при обязательном присутствии инженера-испытателя в водительском кресле. При этом Правительство РФ планирует разрешить таким авто движение на общих трассах без человека в салоне, но для этого нужен специальный закон, разработкой которого и занимается Минтранс.

Проект министерства устанавливает обязательно оборудовать ВАТС "бортовыми устройствами регистрации событий" и системами, которые позволят активировать режим "минимального риска". При этом каждый беспилотник должен быть зарегистрирован в ГИБДД и регулярно проходить тех обслуживание.

В то же время им нельзя будет двигаться по тем дорогам, где перевозятся опасные грузы. Им разрешат ездить только по тем трассам, у которых есть т.н. "цифровой двойник", — план и карта дороги с прилагающимися к ним данными о её состоянии, погодных условиях ДТП и т.д., которые бортовой компьютер будет принимать в режиме реального времени. Эксплуатация ВАТС будет запрещена без установки программного обеспечения последней версии.

За какой бы то ни было ущерб причинённый в ДТП будет прежде всего отвечать владелец ВАТС, если ему не удастся доказать свою невиновность. В частности, можно будет указать на вину производителя техники, если происшествие возникло из-за особенностей конструкции. Также возможны ошибки диспетчера, в чью задачу входит удалённо следить за состоянием авто и отключать автопилот. При этом за ошибки техобслуживания будет отвечать дилер.

Некоторые эксперты полагают, что законопроект практически подразумевает "презумпцию виновности" владельца автомобиля с автопилотом. Это, во-первых, может отпугнуть предпринимателей, которые захотели бы оказывать услуги с использованием ВАТС. Во-вторых, дилеры могут установить максимально жёсткий порядок техобслуживания транспортного средства, например, сделав его еженедельным, чтобы свести к минимуму перспективу оказаться виновником ДТП. В самом Минтрансе законопроект пока не комментировали.