Кремы не помогают: Эксперт развеял мифы о лечении варикоза Эксперт Абдувосидов: Кремы при варикозной болезни бесполезны 5 февраля, 09:26 Кремы при варикозной болезни бесполезны. Обложка © Shutterstock

Реклама часто обещает избавление от варикоза с помощью одних лишь чудо-кремов. Однако действительно ли они помогают, Лайфу объяснил заведующий кафедрой "Морфология человека" Российского биотехнологического университета, доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов.

По поводу кремов могу сказать, что при варикозной болезни они бесполезны. В отношении таблеток: употреблять их без назначения специалиста нельзя. Поэтому при подозрении варикозного расширения вен нижних конечностей необходимо обратиться к хирургу или флебологу.

Абдувосидов подчеркнул, что на сегодняшний день варикоз лечится комплексным применением медикаментозной и компрессионной терапии (рынок медицинских изделий достаточно богат компрессионными гольфами, чулками, колготками и т.п.). Также используются малоинвазивные методы лечения, к которым относятся склеротерапия и эндовенозные абляции при помощи различных видов физического воздействия, например лазера. В зависимости от стадии заболевания хирурги могут проводить и операции, направленные на удаление варикозных вен.

Варикозное расширение вен ─ это патологическое состояние, в основном обусловленное повышением венозного давления, вследствие чего расширяется просвет вены, истончается стенка сосуда и образуются так называемые варикозные узлы. Варикозное расширение в широком понимании может встречаться в разных областях и частях человеческого тела. Но чаще всего встречается на нижних конечностях. О факторах развития варикоза читайте в материале Лайфа.

Авторы Андрей Горяничев