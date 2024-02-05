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Кремы не помогают: Эксперт развеял мифы о лечении варикоза

Эксперт Абдувосидов: Кремы при варикозной болезни бесполезны

5 февраля, 09:26
Кремы при варикозной болезни бесполезны. Обложка © Shutterstock

Кремы при варикозной болезни бесполезны. Обложка © Shutterstock

Реклама часто обещает избавление от варикоза с помощью одних лишь чудо-кремов. Однако действительно ли они помогают, Лайфу объяснил заведующий кафедрой "Морфология человека" Российского биотехнологического университета, доктор медицинских наук Хуршед Абдувосидов.

По поводу кремов могу сказать, что при варикозной болезни они бесполезны. В отношении таблеток: употреблять их без назначения специалиста нельзя. Поэтому при подозрении варикозного расширения вен нижних конечностей необходимо обратиться к хирургу или флебологу.

По поводу кремов могу сказать, что при варикозной болезни они бесполезны. В отношении таблеток: употреблять их без назначения специалиста нельзя. Поэтому при подозрении варикозного расширения вен нижних конечностей необходимо обратиться к хирургу или флебологу.
По поводу кремов могу сказать, что при варикозной болезни они бесполезны. В отношении таблеток: употреблять их без назначения специалиста нельзя. Поэтому при подозрении варикозного расширения вен нижних конечностей необходимо обратиться к хирургу или флебологу.

Абдувосидов подчеркнул, что на сегодняшний день варикоз лечится комплексным применением медикаментозной и компрессионной терапии (рынок медицинских изделий достаточно богат компрессионными гольфами, чулками, колготками и т.п.). Также используются малоинвазивные методы лечения, к которым относятся склеротерапия и эндовенозные абляции при помощи различных видов физического воздействия, например лазера. В зависимости от стадии заболевания хирурги могут проводить и операции, направленные на удаление варикозных вен.

Россиянам назвали продукты, которые могут спровоцировать варикоз
Россиянам назвали продукты, которые могут спровоцировать варикоз

Варикозное расширение вен ─ это патологическое состояние, в основном обусловленное повышением венозного давления, вследствие чего расширяется просвет вены, истончается стенка сосуда и образуются так называемые варикозные узлы. Варикозное расширение в широком понимании может встречаться в разных областях и частях человеческого тела. Но чаще всего встречается на нижних конечностях. О факторах развития варикоза читайте в материале Лайфа.

Авторы
Андрей Горяничев
Андрей Горяничев
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