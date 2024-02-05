Тюменка обиделась на знакомого за "курицу" и каблуком сломала ему два ребра

44-летнюю тюменку, которая покалечила знакомого каблуком от туфли, признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, сообщили в Объединённой пресс-службе судебной системы Тюменской области. Потасовка произошла во время застолья.

"В ходе распития спиртного произошёл конфликт с мужчиной, который обозвал её "курицей". Началась потасовка. Потерпевший упал на пол, а обвиняемая, обутая в красные туфли на высоком каблуке, не менее двух раз со всей силы пнула потерпевшего в бок", — сообщили в ведомстве.

В итоге пострадавшего госпитализировали, врачи диагностировали у него переломы двух рёбер и левосторонний пневмоторакс. Женщине назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы, однако, учитывая, что она воспитывает несовершеннолетнего ребёнка в одиночку, суд заменил его на условное и обязал пройти лечение у нарколога.