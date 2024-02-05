МИД вызвал на ковёр нового посла Израиля из-за скандального интервью о России

На ковёр в МИД России вызвали посла Израиля в Москве Симону Гальперин, которая вступила в эту должность только в январе. Причиной стали её неприемлемые высказывания об РФ в интервью газете "Коммерсантъ".

"В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД. Они являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран", — заявили в министерстве ТАСС.

Особое возмущение в МИД вызвали неуважительные слова Гальперин о том, что Москва якобы не прилагает достаточно усилий для освобождения заложников из плена ХАМАС. Также там поправили посла, заявившего о том, что "холокост — это уничтожение только еврейского народа". В министерстве заметили, что это высказывание противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломату указали и на то, что размышления о необходимости изменений "государственного календаря" России граничат с вмешательством во внутренние дела.