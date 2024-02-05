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5 февраля, 09:16

МИД вызвал на ковёр нового посла Израиля из-за скандального интервью о России

Посла Израиля Гальперин вызовут в МИД из-за неприемлемых высказываний о России

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Посол Израиля в Москве Симона Гальперин. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

На ковёр в МИД России вызвали посла Израиля в Москве Симону Гальперин, которая вступила в эту должность только в январе. Причиной стали её неприемлемые высказывания об РФ в интервью газете "Коммерсантъ".

"В связи с недопустимыми публичными высказываниями посла Израиля, искажающими российские внешнеполитические подходы и исторические реалии, Гальперин будет вызвана в МИД. Они являются крайне неудачным началом дипломатической миссии, которая должна быть нацелена на развитие двусторонних отношений в интересах народов двух стран", — заявили в министерстве ТАСС.

Особое возмущение в МИД вызвали неуважительные слова Гальперин о том, что Москва якобы не прилагает достаточно усилий для освобождения заложников из плена ХАМАС. Также там поправили посла, заявившего о том, что "холокост — это уничтожение только еврейского народа". В министерстве заметили, что это высказывание противоречит резолюции Генеральной Ассамблеи ООН. Дипломату указали и на то, что размышления о необходимости изменений "государственного календаря" России граничат с вмешательством во внутренние дела.

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Напомним, Гальперин заменила на посту посла Израиля в Москве Александра Бен Цви, который завершил свою дипломатическую миссию и ушёл на пенсию. Она приступила к работе в январе.

Андрей Бражников
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