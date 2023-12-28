Посол Израиля в России завершил свою миссию и ушёл на пенсию
Посольство Израиля в РФ объявило о завершении дипломатической миссии Бен Цви
Посол Израиля в России Александр Бен Цви. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин
Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви завершает свою дипломатическую миссию. Об этом сообщили в представительстве еврейского государства.
"Посол Израиля в России Александр Бен Цви и его супруга Эдна Бен Цви завершают дипломатическую карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД", — отметили в телеграм-канале посольства.
Посол Израиля в России Александр Бен Цви и его супруга Эдна Бен Цви, которые завершают дипломатическую карьеру. Фото © Telegram / Посольство Израиля в России
По словам Бен Цви, отношения Израиля и России развиваются в нормальном ключе, а возникающие разногласия решаются дипломатическим путём. Посол выразил надежду на продолжение укрепления сотрудничества между Израилем и Россией и пожелал успехов будущей главе дипмиссии Симоне Гальперин. В посольстве добавили, что она прибудет в Москву в ближайшее время.
Александру Бен Цви 67 лет, он занимал должность израильского посла в России с ноября 2020 года, а в МИД страны работал с 1983 года. В разное время занимал посты в посольствах в Коста-Рике, Словакии и Польше. Бен Цви родился в Украинской ССР, в Черновцах. Симона Гальперин также уроженка Советского Союза — она родилась в 1969 году в Риге, а в 1976-м переехала в Израиль. Работала послом Израиля в Сингапуре и Восточном Тиморе.
Напомним, в начале декабря Бен Цви сообщил о своём уходе на пенсию. Дипломат отметил, что его преемница Симона Гальперин — очень компетентный специалист. О её назначении стало известно в мае.