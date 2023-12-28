Посол Израиля в России завершил свою миссию и ушёл на пенсию

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви завершает свою дипломатическую миссию. Об этом сообщили в представительстве еврейского государства.

"Посол Израиля в России Александр Бен Цви и его супруга Эдна Бен Цви завершают дипломатическую карьеру и уходят на пенсию после 40 лет службы в МИД", — отметили в телеграм-канале посольства.

Посол Израиля в России Александр Бен Цви и его супруга Эдна Бен Цви, которые завершают дипломатическую карьеру. Фото © Telegram / Посольство Израиля в России

По словам Бен Цви, отношения Израиля и России развиваются в нормальном ключе, а возникающие разногласия решаются дипломатическим путём. Посол выразил надежду на продолжение укрепления сотрудничества между Израилем и Россией и пожелал успехов будущей главе дипмиссии Симоне Гальперин. В посольстве добавили, что она прибудет в Москву в ближайшее время.