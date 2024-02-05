Диетолог раскрыла, можно ли похудеть на бутербродах с маслом

Масло — один из самых калорийных продуктов в нашем рационе, поэтому его употребление может вызывать опасения у тех, кто стремится сбросить лишний вес. Можно ли есть продукт во время похудения, какие виды лучше выбирать и в каких количествах его следует есть, чтобы достичь желаемых результатов, рассказала диетолог Альбина Комиссарова.

Так, традиционное сливочное масло 82,5% содержит около 750 ккал на 100 грамм, что довольно немало. Однако при наполнении продуктовой корзины медик разрешила брать продукт любой жирности, ведь он отличается только разным количеством жидкости.

"Сливочное масло содержит насыщенные жиры, которых в рационе должно быть не более 10% от рациона: впрочем, кокосовое масло тоже их содержит, но его не боятся", — отметила диетолог в своём телеграм-канале.

Ещё одно полезное свойство масла — жирорастворимые витамины, подчеркнула Комиссарова. Она также напомнила, что на топлёном сливочном даже можно жарить, поскольку оно имеет высокую точку дымления. Так что, по словам эксперта, небольшой кусочек масла уж точно не навредит организму.

"25 грамм сливочного масла в сутки — на здоровье", — резюмировала она.