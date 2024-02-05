Песков счёл важным продолжение работы "Яндекса" в России

В Кремле приветствуют достигнутые по компании "Яндекс" договорённости и рассчитывают на продолжение его работы в России. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник, 5 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Для нас важно, чтобы компания продолжала свою работу, в связи с этим можно приветствовать ту договорённость, которую акционеры достигли о продаже", — прокомментировал он, назвав "Яндекс" одним из национальных чемпионов в области высоких технологий.