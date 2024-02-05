Песков счёл важным продолжение работы "Яндекса" в России
В Кремле приветствуют достигнутые по компании "Яндекс" договорённости и рассчитывают на продолжение его работы в России. Об этом заявил в беседе с журналистами в понедельник, 5 февраля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Для нас важно, чтобы компания продолжала свою работу, в связи с этим можно приветствовать ту договорённость, которую акционеры достигли о продаже", — прокомментировал он, назвав "Яндекс" одним из национальных чемпионов в области высоких технологий.
Ранее Yandex N.V. объявила о заключении сделки по продаже бизнеса "Яндекса" консорциуму частных инвесторов за 475 млрд рублей. Основным владельцем станет ЗПИФ "Консорциум.Первый" во главе с менеджерами "Яндекса". Менеджеры "Яндекса" сохранят управление компанией и право принятия решений.
Агентство "Москва" / Игорь Иванко