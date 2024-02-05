В Госдуме сочли экстраординарной трансформацию "Яндекса"

"Яндекс" останется частной, независимой и публичной компанией после продажи бизнеса консорциуму частных инвесторов за 475 миллиардов рублей. Сама по себе сделка является экстраординарной, заявил в беседе с Life.ru депутат Госдумы Антон Немкин.

"Крупнейшая доля компании принадлежит менеджменту, но ни у кого из совладельцев нет контролирующего пакета. Менеджеры компании будут и дальше управлять компанией в роли совладельцев "Яндекса" и войдут в группу частных инвесторов. Отдельно подчеркну, что вся команда менеджмента и генеральный директор остаются прежними. Мне кажется, это ключевой момент для сотрудников компании как минимум", — объяснил парламентарий.

Для нашей страны трансформация "Яндекса" важна, потому что таким образом он становится примером крупной частной технологической компании, которая может успешно развиваться в России и конкурировать с зарубежными платформами и технологиями, добавил он. Да и в целом сделка на таких условиях — лучшее решение для самой компании, так как выводит "Яндекс" на новый этап развития после затянувшегося периода неопределённости. Теперь определённость появилась: "Яндекс" продолжает работу под управлением уже известных рынку, IT-отрасли и самой компании менеджеров, а сама компания не сворачивает бизнес, продолжает имеющиеся проекты и целится в развитие новых.

"Ответы на главные вопросы, которые волновали индустрию, мы получили: "Яндекс" будет, "Яндекс" будет в России, "Яндекс" будет независимым, "Яндекс" будет развиваться", — подчеркнул собеседник Life.ru.

Также очень важно понимать, что в результате сделки весь бизнес и технологии "Яндекса" остаются в российской юрисдикции. Для страны это важно, так как такое положение дел позволяет России, в частности, сохранять статус государства с суверенной IT-отраслью, собственным поисковиком мирового уровня, современными собственными сервисами такси, доставки и прочими, сказал депутат.

Ведь, как мы знаем, больше стран в мире могут позволить себе создание ядерного оружия, чем создание собственного поисковика. Да и в целом это касается всех цифровых инструментов, которые предлагает "Яндекс", — цифровая рекламная система, разработка и внедрение искусственного интеллекта, нейросети, голосовые помощники, машинное зрение и беспилотный транспорт, VR, устройства умного дома. Для нашей страны они важны и нужны, особенно с учётом перспективы их развития. Дальнейшее развитие "Яндекса" в России удержит в компании и стране огромное количество IT-специалистов, даст стимул для получения соответствующего образования молодёжи, продолжил Немкин.

"Яндексу" удалось сделать главное в текущих условиях: сохранить компанию, её независимость и её менеджмент. В целом это экстраординарный случай в российской практике — права основателя унаследовали менеджеры", — указал парламентарий.