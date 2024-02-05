Песков признался, что ему неизвестно о законах, запрещающих радугу в России

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признался, что ему неизвестно о законах, которые бы запрещали радугу в России. Заявление прозвучало в беседе с журналистами в понедельник, 5 февраля, в ответ на просьбу прокомментировать резонансную историю с задержанием в Нижнем Новгороде активистки Анастасии Ершовой. Девушке назначили арест за радужные серёжки.

Представитель Кремля отметил, что не знает всех деталей этого дела, поэтому не может его комментировать, но одну фразу всё-таки добавил.

"Мне неизвестно о наличии каких-либо законов, которые запрещают радугу в России", — подытожил он.

Напомним, в Нижнем Новгороде суд арестовал девушку из-за серёжек в цветах радуги на пять суток. Как рассказал её адвокат, ей вменялась статья о публичном демонстрировании символики экстремистской организации ЛГБТ*. При этом защитник утверждает, что суд так и не определил точно, какой именно запрещённый символ демонстрировала его подзащитная.