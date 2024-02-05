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5 февраля, 10:04

В Госдуме предложили установить в такси тревожные кнопки

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил поработать над возможностью обязательного оснащения автомобилей такси тревожной кнопкой для связи с полицией. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию обращения на имя министра транспорта России Виталия Савельева.

По оценке парламентария, таксисты во время работы могут сталкиваться с правонарушениями со стороны пассажиров и даже становиться их невольными соучастниками. Тревожная кнопка призвана снизить риски для обеих сторон.

"К примеру, телефонные мошенники часто принуждают жертв уговорами и манипуляциями ездить на такси и снимать свои сбережения с банкоматов в разных концах городов. Случается, что жизни и здоровью самого шофёра может угрожать неадекватный или агрессивный пассажир", — объяснил Милонов.

МВД поддержало идею ограничить стоянку такси в жилой зоне
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Ранее Виталий Милонов предложил ввести для депутатов единую униформу. Он призывал использовать дореволюционные элементы униформы сенаторов, членов Государственного императорского совета.

Обложка ©

Unsplash / Dan Gold

Владимир Озеров
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