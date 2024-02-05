Эндокринолог сравнила любителей закаливания с наркоманами

Любители закаливания становятся зависимы от острых ощущений, так как в ответ на стресс от резкого холода в организм выбрасывается большое количество кортизола и адреналина. В результате человек ощущает огромный прилив сил, что по ощущениям похоже на приём наркотиков, рассказала эндокринолог Зухра Павлова.

"На деле же вы сознательно выбираете для себя ускоренный курс старения, потому что организм не может воспринимать адекватно такое издевательство над собой", — написала медик в своём телеграм-канале.

Однако плюсы такого увлечения всё же есть: тренировка сосудов и иммунитета. Когда люди регулярно проводят закаливание, они обычно не болеют. Но стоит только прекратить — и организму вновь не хватает сил на борьбу с инфекциями. При этом самое важное — не путать закаливание с переохлаждением, так как голые щиколотки и отсутствие шапки снизят иммунитет и повысят риск заболеть.

Также эксперт добавила, что у всех процедур есть противопоказания. Гипертоникам и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не стоит увлекаться закаливанием, потому что окунание в прорубь не всегда без последствий способен вынести даже здоровый человек. При этом, если решение начать закаляться так и не пропало, начинать процедуру нужно постепенно, следя за реакцией организма.