"Ульяна ушла": Умерла старейшая кошка России, которая провела всю жизнь в приюте В Тюмени умерла старейшая кошка России, которой должно было исполниться 32 года 5 февраля, 10:51 Кошка Ульяна. Обложка © VK / Кошки из Alice

В Тюмени скончалась старейшая кошка России, которой было почти 32 года, всю свою жизнь она провела в приюте для животных. Об этом рассказала в соцсети хозяйка питомника "Кошки из Alice" Марина Рейдаленко.

"Сегодня в 3:30 утра ушла на радугу наша старая кошечка Ульяна. Тяжело мне писать такие посты о потере любимых животных, которые ждали, надеялись, что когда-то будут любимыми, когда-то они обретут дом", — написала она.

Женщина пояснила порталу 72.ru, что подобрала кошку на улице в августе 1992 года. На тот момент котёнку было около трёх месяцев. По словам Рейдаленко, она всегда записывает информацию о поступающих в приют питомцах, поэтому ошибки в возрасте быть не может. Нынешним летом кошка должна была отпраздновать своё 32-летие. Всю жизнь она не покидала приют, так как желающих забрать её себе не нашлось. В последние годы животное страдало от болезни почек.

В июне прошлого года газета Norwich Evening News написала, что в Великобритании кошке Рози исполнилось 32 года. В свой праздник пушистая долгожительница получила пирог с лососем, приготовленный лично для неё владельцем местного кошачьего кафе.

Авторы Татьяна Миссуми