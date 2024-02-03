Спасённые от эвтаназии кошки бывшей жены Ефремова рискуют остаться на улице
Кошкам бывшей жены Ефремова ищут новый дом из-за питомца приютившей их девушки
Кошки бывшей жены актёра Михаила Ефремова. Обложка © Telegram / SHOT
Несчастные кошки бывшей жены актёра Михаила Ефремова рискуют остаться на улице. Пушистики, которых актриса Ксения Качалина собиралась убить на деньги сидящего в колонии экс-супруга, столкнулись с новыми трудностями. Животные не смогли ужиться в одной квартире с котом девушки, которая приютила их, взяв из питомника, сообщает SHOT.
Кошки бывшей жены актёра Михаила Ефремова. Видео © Telegram / SHOT
Как пишет телеграм-канал, после того как Качалина заявила, что хочет усыпить Марлен и Одри, зоозащитники нагрянули к ней и забрали питомцев. Одной кошке около двух лет, а второй меньше года. Их привели в порядок в клинике и нашли новый дом, однако теперь хозяина придётся искать снова.
Кошки бывшей жены актёра Михаила Ефремова. Фото © Telegram / SHOT
Как сообщал Life.ru, 8 сентября 2020 года Михаила Ефремова признали виновным в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы. Суд тогда приговорил его к восьми годам колонии общего режима. Актёр Иван Охлобыстин надеется, что скоро Ефремов может выйти на свободу по УДО.