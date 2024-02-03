Спасённые от эвтаназии кошки бывшей жены Ефремова рискуют остаться на улице

Несчастные кошки бывшей жены актёра Михаила Ефремова рискуют остаться на улице. Пушистики, которых актриса Ксения Качалина собиралась убить на деньги сидящего в колонии экс-супруга, столкнулись с новыми трудностями. Животные не смогли ужиться в одной квартире с котом девушки, которая приютила их, взяв из питомника, сообщает SHOT.

Кошки бывшей жены актёра Михаила Ефремова. Видео © Telegram / SHOT

Как пишет телеграм-канал, после того как Качалина заявила, что хочет усыпить Марлен и Одри, зоозащитники нагрянули к ней и забрали питомцев. Одной кошке около двух лет, а второй меньше года. Их привели в порядок в клинике и нашли новый дом, однако теперь хозяина придётся искать снова.

Кошки бывшей жены актёра Михаила Ефремова. Фото © Telegram / SHOT