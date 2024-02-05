В Ногинске мужчина вспылил во время спора и чуть не лишился руки

В Ногинске 42-летний мужчина чуть не лишился руки из-за вспышки гнева. Он потерял много крови из-за обширной раны предплечья, но в хирургическом отделении городской больницы конечность смогли спасти, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Мужчина во время спора в порыве гнева разбил кулаком стекло на балконе, из-за чего оно разбилось, а осколок полностью перерезал руку чуть ниже изгиба локтя. У пациента были значительные повреждения правого предплечья, лучевой локтевой артерии, размозжение ткани, повреждение сухожилий, мышц и нарушение кровоснабжения кисти.

В Ногинске 42-летний мужчина чуть не лишился руки. Фото © Минздрав Подмосковья

Из-за степени тяжести травмы, обширности повреждения и маленького диаметра сосудов возник большой риск развития тромбоза и гангрены. Медики приняли решение о проведении срочной операции.

"В ходе хирургического вмешательства мы сшили концы сосудов, локтевой нерв и мышечный массив предплечья. Во избежание разрывов, наложили гипсовую лангету. Оперативное вмешательство, в результате которого нам удалось спасти конечность, длилось более двух часов", — рассказал сосудистый хирург ногинской больницы Игорь Седов.

Врач отметил, что уже наутро рука потеплела и у пациента начали двигаться пальцы. В скором времени чувствительность полностью восстановится. На данный момент пациент чувствует себя хорошо и готовится к выписке. Остаток лечения мужчина пройдёт амбулаторно.