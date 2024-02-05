Житель Гатчины нокаутировал посетителя бара так, что тот проломил череп

Житель Гатчины Ленинградской области отправил в нокаут посетителя местного бара. Тот упал с крыльца на асфальт и проломил череп, сообщает SHOT.

Житель Гатчины жёстко отправил в нокаут посетителя местного бара. Видео © T.me / SHOT

Инцидент произошёл накануне ночью в пабе "5 углов". По предварительной информации, конфликт начался из-за девушки. 33-летний мужчина хотел разрешить ситуацию и предложил оппоненту "выйти", однако обсуждение быстро переросло в потасовку: мощным ударом в лицо он нокаутировал 40-летнего мужчину, после чего тот упал с лестницы на асфальт и серьёзно травмировался.

Пострадавшего на скорой доставили в реанимацию. Врачи диагностировали у него переломы височной и затылочной костей. Напавшего задержали, оказалось, что ранее он был судим. Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Ему грозит до восьми лет тюрьмы.