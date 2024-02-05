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Более 80% россиянок с доходом от 100 тысяч отказались становиться домохозяйками

Опрос: Россиянки с доходом от 100 тысяч рублей не хотят быть домохозяйками

5 февраля, 11:17
Хорошо зарабатывающие женщины не готовы быть домохозяйками. Обложка © freepik

Хорошо зарабатывающие женщины не готовы быть домохозяйками. Обложка © freepik

Большинство опрошенных россиянок (82%), зарабатывающих в месяц более 100 тысяч рублей, не готовы увольняться и заниматься домом даже при наличии богатого мужа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob в период с 19 по 29 января среди 1,6 тысячи человек.

А вот россиянки с доходом до 50 тысяч рублей в месяц согласны посвятить себя дому и детям. Однако 34% из них признались, что в этом случае мужья не смогут в одиночку обеспечить семью. Примечательно, что карьерой больше озабочены молодые женщины, а перешагнувшие через отметку в 34 года хотели бы сидеть дома.

В исследовании подчёркивается, что количество россиянок, которые могли бы поставить крест на карьере и окунуться с головой в быт, выросло с 2020 года. Также отмечается, что только 25% опрошенных мужчин готовы сидеть дома и позволить женщине содержать семью. При этом стать домохозяином чаще мечтают представители сильного пола в возрасте от 35 до 44 лет.

Почти треть россиян признались, что мечтают завести троих детей
Почти треть россиян признались, что мечтают завести троих детей

Ранее сообщалось, что почти половина работающих россиян раньше имели подработку. Так ответили 46% опрошенных. А 22% респондентов подрабатывают и в настоящее время. В то же время 32% россиян никогда не приходилось иметь вторую работу.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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