Более 80% россиянок с доходом от 100 тысяч отказались становиться домохозяйками Опрос: Россиянки с доходом от 100 тысяч рублей не хотят быть домохозяйками 5 февраля, 11:17 Хорошо зарабатывающие женщины не готовы быть домохозяйками. Обложка © freepik

Большинство опрошенных россиянок (82%), зарабатывающих в месяц более 100 тысяч рублей, не готовы увольняться и заниматься домом даже при наличии богатого мужа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого сервисом SuperJob в период с 19 по 29 января среди 1,6 тысячи человек.

А вот россиянки с доходом до 50 тысяч рублей в месяц согласны посвятить себя дому и детям. Однако 34% из них признались, что в этом случае мужья не смогут в одиночку обеспечить семью. Примечательно, что карьерой больше озабочены молодые женщины, а перешагнувшие через отметку в 34 года хотели бы сидеть дома.

В исследовании подчёркивается, что количество россиянок, которые могли бы поставить крест на карьере и окунуться с головой в быт, выросло с 2020 года. Также отмечается, что только 25% опрошенных мужчин готовы сидеть дома и позволить женщине содержать семью. При этом стать домохозяином чаще мечтают представители сильного пола в возрасте от 35 до 44 лет.

Ранее сообщалось, что почти половина работающих россиян раньше имели подработку. Так ответили 46% опрошенных. А 22% респондентов подрабатывают и в настоящее время. В то же время 32% россиян никогда не приходилось иметь вторую работу.

Авторы Татьяна Миссуми