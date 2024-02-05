Глава "Интер РАО" рассказал Путину о зашкаливающих энерготарифах на Западе

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с главой "Интер РАО" Борисом Ковальчуком, на которой Ковальчук рассказал главе государства в том числе о зашкаливающих тарифах на электроэнергию на Западе.

"Происходило то, что доля угольной генерации в целом ряде стран превышала в несколько раз долю угольной выработки в России, хотя коллеги говорили, что они стремятся к экологической экономике и борются с выбросами СО2, а цены достигали 1000 евро за мегаватт-час, в России это 25–26 евро. Вот что происходило. Кстати, происходит и до сих пор", — отметил глава "Интер РАО".

Глава "Интер РАО" Борис Ковальчук рассказал президенту Владимиру Путину о зашкаливающих энерготарифах на Западе. Видео © LIFE