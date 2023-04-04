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4 апреля, 09:27

Путин: В ближайшие полтора года серьёзных изменений тарифов ЖКХ быть не должно

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов </p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © LIFE / Павел Баранов

Серьёзного увеличения тарифов ЖКХ в ближайшие полтора года быть не должно. Об этом заявил во вторник президент Владимир Путин во время общения с рабочими завода "Тулажелдормаш" в Тульской области.

"С 1 января следующего года мы передвинули следующую индексацию на 1 июля 2024 года. Таким образом, полтора года индексации не должно быть", — отметил глава государства.

Лайф публикует видео экскурсии Путина по заводу "Тулажелдормаш"

Лайф публикует видео экскурсии Путина по заводу "Тулажелдормаш"

Напомним, что ранее в ходе посещения "Тулажелдормаша" Путин заявил, что Россия должна стремиться к полной суверенизации в сфере промышленности, высказался о необходимости увеличения реального дохода и повышения благосостояния трудящегося человека, а также рассказал об успехах импортозамещения на примере окорочков.

Александр Юнашев
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